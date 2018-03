Madagascar: France/Madagascar - Henry Rabary-Njaka reçu par Jean-Yves Le Drian

Les échanges entre les deux chefs de la diplomatie se sont déroulés dans le prolongement de la rencontre entre les présidents Emmanuel Macron et Hery Rajoanarimampianina, en date du 28 juin 2017.

Le 2 mars dernier, Jean-Yves Le Drian et Henry Rabary-Njaka ont fait le point sur les engagements communs pris pour renforcer le partenariat entre la France et Madagascar, en appui à la relance économique dans le pays, et dans le domaine du climat et des énergies renouvelables.

Les assises franco-malgaches de la coopération décentralisée, qui se tiennent à Tananarive (5-7 mars), et la prochaine visite à Madagascar du secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, "témoignent de la qualité et de la densité des liens entre nos deux pays", indique le Quai d'Orsay.

Par ailleurs, la France a apporté son appui, en lien avec ses principaux partenaires internationaux, dont l'OIF, à l'organisation d'élections à Madagascar en novembre prochain (élection présidentielle) et au début 2019 (élections législatives).

Le ministre malgache des Affaires étrangères a confirmé les deux dates. Il est conscient du risque d'une nouvelle crise politique, mais, pense que son pays est entré dans "une autre ère où la démocratie a pris sa place et la stabilité acquise doivent être "préservées et gardées".

Pour lui, le Madagascar a amélioré son rayonnement extérieur. Pour preuve, il a cité l'organisation du 16e sommet de la Francophonie, en novembre 2016, avant le sommet de la Comesa. "Nous avons retrouvé notre place au sein de la SADC et au sein de l'Union africaine. Tout ceci montre que, sur le plan multilatéral, nous sommes très actifs et les premières retombées sont conséquentes, puisqu'il s'est tenu à Paris, en décembre 2016, la Conférence internationale des bailleurs qui a permis de faire un engagement sur le plan international de 10 milliards de dollars, dont 60 % sont aujourd'hui mobilisés sur place", a-t-il déclaré.

Concernant l'utilisation des fonds, il a soutenu : " pour la première fois, depuis l'indépendance de Madagascar, la fameuse RN9, qui part de Toliara, qui remonte tout le long du Littoral et qui arrive jusqu'à Morondava, est aujourd'hui bitumée sur le tiers de son tracé". Le pays a connu un taux de croissance de 4,1 % pour 2017 et on prévoit un taux de 5,2% pour 2018. Ce qui n'est pas suffisant, a-t-il reconnu. Il est surprenant que Madagascar n'a pas d'ambassadeur en France.