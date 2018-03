Angola: Le Chef de l'Etat aborde la coopération avec le ministre russe

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est entretenu lundi à Luanda, avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sur les questions liées à l'approfondissement des relations bilatérales.

Une note de la Maison civile du Président de la République indique que l'homme d'État angolais a exprimé son intérêt à voir la Fédération de la Russie participer à plus de domaines de la vie économique angolaise au lieu seulement de l'extraction de diamants et de la production de gaz.

Le communiqué de presse souligne que la délégation russe a réagi positivement et a proposé - déjà dans l'espoir d'une éventuelle coopération future - que l'Angola rejoigne le Fonds des pays producteurs de gaz.

Lors de l'entretien entre le Président de la République et le ministre russe des Affaires étrangères, un ensemble d'accords, en phase de discussion, a été abordé par les deux parties, mettant en évidence le document qui validera les équivalences des diplômes universitaires.

Ces accords en discussion, lit-on dans la note, seront conclus et signés lors de la visite que le Président João Lourenço a l'intention d'effectuer à la Fédération de la Russie cette même année.

Le chef de la diplomatie russe est en Angola pour renforcer les relations de coopération bilatérale et de partenariat sur les questions politiques, diplomatiques, mondiales, régionales et continentales.

L'Angola et la Russie entretiennent des relations privilégiées depuis le 8 octobre 1976, date à laquelle les deux pays ont signé le Traité d'amitié et de coopération à Moscou, alors capitale de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).

L'Angola, avec la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, était guidé par les idées du socialisme jusqu'à l'adoption du multipartisme en 1991.

Le 16 novembre 2004, un accord a été signé à Luanda pour relancer la coopération bilatérale dans les domaines économique, technique et scientifique, et le jour suivant, la commission intergouvernementale pour la coopération économique, technique, scientifique et commerciale entre les deux pays a vu le jour.

Actuellement, la coopération entre les deux États est plus significative dans les secteurs énergétique, géologique et minier, l'enseignement supérieur, la formation du personnel, la défense et la sécurité, les télécommunications et les technologies de l'information, la pêche, les transports et bancaire.

Les autorités angolaises estiment qu'il y a actuellement 1.000 Russes en Angola et 1 500 Angolais en Russie. La Russie fait partie d'un groupe de 61 pays couverts par les procédures de simplification des actes administratifs pour l'octroi de visas touristiques, qui entrent en vigueur le 30 de ce mois.

Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie est en tournée sur le continent africain qui l'emmènera en Namibie, au Zimbabwe, au Mozambique et en Éthiopie.