Mali: Affaire BMS-SA/ Mme Saran Traoré - Le syndicat met en garde

En conclusion nous invitons les parents et tous ceux qui l'aiment à la convaincre à rembourser sa dette et d'arrêter sa gymnastique contre notre institution dont les 500 agents que nous représentons ne se lasseront jamais dans leur chasse aux prédateurs véreux.

S'agissant du fameux et fumeux rapport d'audit, qui sous tendait les prétentions de Saran Gossi Saran Traoré, nous comité syndical de la BMS-SA, entendons saisir l'instance suprême des banques qu'est la Commission bancaire et l'ordre des experts comptables pour sévir et sanctionner les faux experts qui ont élaboré ce document insipide.

Notre banque, la BMS-SA, est depuis sa création en 2002, régulièrement contrôlée, auditée' par la Commission bancaire et par les auditeurs extérieurs. Nous n'avons à la BMS-SA, aucune leçon de déontologie à apprendre de Saran Gossi Saran, « l'arnaqueuse » de son surnom, et de ses acolytes.

Les ressources financières de la BMS -SA qui ont permis de faire ces crédits ne sont rien d'autre que les dépôts des clients et les ressources des bailleurs de l'extérieur. Nous les protègerons envers et contre tous les prédateurs.

Saran Traoré doit plus de 371 millions FCFA à la BMS-SA ou elle n'a aucun dépôt d'argent dans nos murs, contrairement à ses allégations bricolées et sous tendues par de pseudos spécialistes du cabinet MAECO perché, tel un hibou, du haut de ses 34 ans d'expérience. Cette somme, la cliente Saran Traore doit la payer.

Aujourd'hui, le volet pénal de cette affaire est terminé. Nous ne nous tairons plus et entendons défendre notre instrument de travail, par tous les moyens appropriés jusqu'au bout.

Sans oublier les procédures de conciliation menées -à son initiative-par le Ministère du commerce, la chambre de commerce et d'industrie du Mali, les religieux, l'association des Professionnels des Banques, les avocats, etc.

Elle a, en effet intenté en tout, 23 procédures en pénal et en civil contre notre outil de travail et ses dirigeants de 2011 à nos jours.

