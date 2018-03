Mali: Aïssata Koné Sidibé, DG de Coris Mali, récipiendaire du Prestigieux Prix Développement Economique et Social AllAfrica LeaderShip Féminin

Gros satisfecit pour l'égérie banquière malienne, Aissata Koné Sidibé, Directrice Générale de Coris Bank Mali, filiale de la méga banque panafricaine Coris Bank International basée à Ouagadougou ( Burkina).

Elle a été désignée par le Groupe AllAfrica Global Media pour recevoir le Prestigieux Prix Développement Economique et Social AllAfrica LeaderShip Féminin, à l'occasion de l'atelier de réflexion que le Groupe AllAfrica Global Media organise, dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme.

L'événement est présidé par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Pour cette 4ème édition, le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique a pris l'option de décerner un Prix d'honneur AllAfrica Leadership Féminin à la Première Dame de Côte d'Ivoire pour magnifier son engagement à travers les nombreuses actions sociales qu'elle initie dans le cadre de la Fondation Children Of Africa, pour apporter sa pierre dans l'édification de son pays.

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2018 a été décerné par le Groupe AllAfrica à quatre autres femmes, leaders dans leur domaine, pour consacrer leur professionnalisme, leur volonté et leur engagement.

Elles ont pour noms : Mme Euphrasie Kouassi YAO, Prix Administration Publique et du Développement AllAfrica Leadership Féminin (Côte d'Ivoire); Mme Salamba Diène, Prix Entreprenariat AllAfrica Leadership Féminin (Sénégal) ;

- Mme Massogbé T. Diabaté, Prix Agrobusiness AllAFrica Leadership Féminin (Côte d'Ivoire); Mme Aissata Koné Sidibé, Prix Développement Economique et Social AllAfrica LeaderShip Féminin ( Mali ). Rappelons que l'édition précédente s'était tenue à Bamako (capitale du Mali) et avait pour marraine la First Lady du Mali, Mme Keita Aminata Maiga.