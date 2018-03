Ile Maurice: L'homme retrouvé inconscient sur un chantier a été renversé par un tracteur

La mauvaise nouvelle, Vijay Annand Beerjoo l'a apprise au téléphone alors qu'il venait de rentrer à la maison après le boulot. On lui a dit de venir d'urgence à l'hôpital. «Dès que je suis arrivé, le médecin de service m'a informé que le cas de mon fils était très grave. Il a eu la mâchoire et la colonne vertébrale fracturées. Ses chances de survie étaient très minimes», poursuit Vijay Annand Beerjoo, meurtri. En effet, selon l'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, Nivish Beerjoo a succombé à de multiples blessures.

L'homme de 56 ans raconte que Nivish Beerjoo aurait été conduit à l'hôpital deux heures après l'incident. «Ses collègues ont informé leur chef. Celui-ci n'était pas sur le chantier et se trouvait dans une quincaillerie, à Triolet. Ils ont dû attendre son arrivée pour que mon fils soit transporté à l'hôpital. Si on l'y avait emmené à temps, il aurait pu être sauvé», se lamente-t-il.

L'habitant de Quatre-Cocos s'est présenté au poste de police de Pointe-aux-Canonniers. Il a expliqué être pris de remords après l'incident et que Nivish Beerjoo n'a pas fait de chute. Le quinquagénaire a comparu devant la Bail and Remand Court pour homicide involontaire, samedi. L'enquête se poursuit.

