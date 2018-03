Togo: Tokpli, un Etat civil VIP

En attendant que l'on vienne me démentir, cet Etat civil de Tokpli n'est qu'à l'image des voies d'accès à cette préfecture, et des conditions misérables dans lesquelles sont maintenues les populations de cette préfecture de Yoto pourtant aussi sur le Calcaire togolais.

Entre autres commentaires faits par les internautes et les whatsAppnautes, on en retient deux : « Je suis sûr que c'est un bâtiment qui date de l'époque de la colonisation regarder les portes », indique l'un alors qu'un autre vient ajouter que, « ça ce n'est pas un Etat Civil mais un Magasin Civil ». Ce sont là des commentaires ressassés par notre confrère en ligne Lomechrono.com.

En tout cas, l'image qui illustre cet article et qui a fait éclater de rire certains sur les réseaux sociaux ces dernières heures, et fait détourner le visage à d'autres, en dit long sur l'état de délabrement ou encore piteux dans lequel se trouve le bâtiment qui abrite cet Etat civil de Tokpli.

Mais seulement que le lieu n'est pas à la hauteur des cadres à qui il a fourni le premier document d'Etat civil, et mieux encore, du gisement (le calcaire) sur lequel sont assises les populations de Tokpli et de toute la préfecture de Yoto ; Gisement qui fait partie des richesses du pays et qui fait produire des centaines de millions voire milliards de F cfa par an.

Etant situé de la préfecture de Yoto qui a produit à ce pays plusieurs de ses cadres, on peut sans se tromper dire que c'est peut-être là dans l'Etat civil de Tokpli que certains des cadres du pays, voire des ministres (et probablement l'ancien Premier ministre, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, puisque, un document dit qu'il est né le 12 Octobre 1954 à Tokpli (Préfecture de Yoto) dans le Sud Est du Togo, dans une famille modeste) ont eu à se procurer leur premier document d'identité, qu'est l'acte de naissance.

