Ile Maurice: La première moto-école de Maurice, l'Advance Institute of Motoring, est lancée

Quant à Ivan Collendavelloo, il a critiqué l'imprudence des motocyclistes. «Dimoun dan Moris en general bien imprudent. Kan al lamer dimoun nazé ziska brisan», observe le Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des services publics.

De son côté, Fazila Jeewa-Daureeawoo, vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales, a rappelé que le Premier ministre a lancé le National Road Safety Campaign. «Elle commence à porter ses fruits», avance-t-elle.

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun ajoute que Maurice sera dotée de 10 moto-écoles. Si l'une peut former 2 000 personnes par an, au total 20 000 motocyclistes seront formés par an, se réjouit-il. «Nous avons fait un gros effort.»

L'Advance Institute of Motoring a été constitué en 2015. «Nous étions parmi les premiers à répondre favorablement à l'appel d'offres pour une moto-école», souligne Deeraj Heeramun, directeur de l'Advance Institute of Motoring.

