Congo-Brazzaville: Sinistre du village Les Bandas - L'association Louzolo amour OPH apporte son assistance

Dans la nuit du 25 au 26 février dernier, la tornade qui s'est abattue dans le village Les Bandas, dans le département du Niari, a fait de nombreuses victimes. Un mort, trois blessés, trois disparus, destruction quasi totale des maisons, déracinement des arbres et mort du bétail. En vue de soutenir les habitants éplorés, l'association Louzolo amour OPH a apporté son assistance.

Les fidèles de l'association Louzolo amour OPH de la section Mont Ararat de Dolisie et du Niari, conduits par Dieudonné Mabiala, président adjoint de la section Mont Ararat de Dolisie et du Niari, ont apporté, une assistance en produits de première nécessité, aux sinistrés de cette localité, la semaine dernière. Il s'agit des sacs de riz, des savons, des moustiquaires, des nattes, des sachets de sel, des paquets d'allumettes, des sacs de sucre, des cartons de cuisse de poulet et un bidon d'huile d'arachide.

Après avoir effectué ce geste qui relève de la bienfaisance, Dieudonné Mabiala, s'est exprimé : « Nous n'avons fait qu'appliquer les enseignements du grand maître de l'OPH. Dans la brochure intitulée But de l'association Louzolo Amour, il enseigne qu'une association de bienfaisance existe pour venir en aide à tous les hommes, car ils sont tous frères. Après que l'association aura vérifiée qu'un tel homme est effectivement dans le besoin, si la demande d'aide est bien fondée, il n'y a plus à hésiter. L'association s'organise de façon à remplir le devoir d'aide, de soutien et d'amour ».

Par cette assistance, l'association Louzolo amour OPH réaffirme sa volonté de mettre en œuvre l'enseignement du grand maître qui consiste à sauver l'humanité souffrante. Pour accomplir cette assistance, la section Mont Ararat de Dolisie et du Niari a bénéficié de l'appui du bureau coordonnateur de Pointe-Noire et du Kouilou, dirigé par Charles Mikoungui Loundou, président adjoint des sections Mont Ararat du Congo et du monde entier.

Réceptionnant le don, le préfet du département du Niari, André Ovu, n'est pas resté insensible. « Le geste que vous venez d'accomplir vient pour renforcer ce que le gouvernement a commencé à faire ; nous vous remercions infiniment pour cette assistance ».

Cette initiative a été louée par la sous-préfète de Louvakou, Albane Nzaba, présidente du comité de crise monté à cet effet.