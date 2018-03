Ile Maurice: Quand Showkutally Soodhun encense Pravind Jugnauth

Il a aussi pu discuter de plusieurs dossiers avec le prince Salman ou encore avec les autorités saoudiennes. «Tout cela a été possible grâce au soutien du Premier ministre. Dans le passé, Rashid Beebeejaun a pris rendez-vous avec le roi Abdallah mais celui-ci a été annulé. Si vous avez le soutien du Premier ministre, c'est possible. Je remercie le peuple car si je n'étais pas un député, je n'aurai pas pu accomplir cela. Je n'ai pas besoin de titre. J'ai fait cela pour Pravind Jugnauth», souligne Showkutally Soodhun.

Showkutally Soodhun n'a que des mots doux pour le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avec qui, d'un «accord commun», il a démissionné en tant que vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres, le 10 novembre 2017. «Malgré tout ce qui s'est passé, c'est moi qui vous le dis, il n'y aura pas un autre Premier ministre comme lui», a affirmé Showkutally Soodhun.

