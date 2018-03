Congo-Kinshasa: Joseph Kabila rencontre les PDG des sociétés minières

Après environ 45 jours de brouille entre la République Démocratique du Congo et l'Union… Plus »

« Un pays est géré par les institutions du pays et non par les opérateurs économiques. Ce serait une erreur grave de penser que la République peut être poursuivie parce que simplement elle essaye de défendre les intérêts de la Nation », a-t-il précisé.

Le premier code minier a été adopté en 2003 et il est toujours en vigueur. Le pays s'en était doté après la guerre et à l'époque, il était plutôt favorable aux exploitants. Il s'agissait en effet d'attirer les investisseurs qui auraient pu être rebutés par l'image d'instabilité du pays.

Pour l'Etat congolais, l'enjeu est d'obtenir davantage des réserves mondiales de cobalt. Son sous-sol détient plus de 50 % des réserves de ce minerai qui, à cause du développement des batteries électriques, a connu une hausse des prix de plus de 70 % l'an dernier.

En RDC, le président Joseph Kabila recevra ce mardi 6 mars les plus grands PDG des sociétés minières. L'adoption de la révision du code minier par le Parlement à la mi-décembre n'a finalement pas été promulguée par le président Kabila et le délai de 30 jours a déjà expiré. Mais les miniers s'inquiètent toujours.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.