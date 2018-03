Togo: Pasteur Edoh Komi - « Le référendum pourrait régler la crise togolaise à condition que l'organisation soit consensuelle avec tous les protagonistes, pouvoir et opposition »

C'est l'ultime étape pour notre pays et personne n'a droit à l'erreur sinon les générations présentes et futures s'absoudront pas les acteurs politiques d'aujourd'hui ».

Et d'ajouter « Sinon d'aucuns disent qu'à terme d'un référendum unilatéral, le peuple togolais se serait divisé davantage, raison pour laquelle la voie du consensus reste et demeure indispensable.

Selon lui, le référendum pourrait régler la crise togolaise à condition. Et la condition chez le pasteur, c'est l'organisation consensuelle avec tous les protagonistes, pouvoir et opposition.

Les avis sont partagés. Certains togolais et non pas les moindres pensent que, aller au référendum dans les conditions actuelles, c'est verser de l'huile sur le feu.

