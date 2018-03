Mauritanie: Hydrocarbures - l'ACI liant Dakar à Nouakchott vise à satisfaire les intérêts des populations des deux pays (président Aziz)

Ces dernières années, d'importantes découvertes de gaz ont été faites à la frontière entre les deux pays, dont celle concernant le champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim", mis à jour en janvier 2016 et considéré comme "le plus important gisement" en Afrique de l'Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de m3.

Le Conseil des ministres a adopté mercredi dernier le projet de loi autorisant le président Macky Sall à ratifier l'Accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue/Ahmeyim entre la République du Sénégal et la République islamique de la Mauritanie.

"On ne peut pas se réveiller un beau jour, prendre une feuille de papier et signer un accord. C'est un processus qui prend du temps avant d'aboutir. Entre deux États voisins, nous partageons beaucoup de choses, que ce soit le fleuve ou nos ressortissants", a-t-il ajouté.

"Ce ne sera certainement pas le seul que nous aurons à partager, c'est pourquoi il était de notre devoir d'y arriver, et rapidement. D'après les études de BP et Kosmos, l'exploitation commencera d'ici à l'horizon 2021", a expliqué le président mauritanien.

Dakar — L'Accord de coopération inter-Etats conclu par le Sénégal et la Mauritanie vise à satisfaire les intérêts des peuples mauritanien et sénégalais plutôt que des deux Etats concernés, affirme le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.

