Liberia: Africa CEO Forum - Le Président George Weah face aux investisseurs

Au cours de ce rendez-vous annuel du secteur privé africain, George Weah, l'un des plus jeunes Présidents du continent reviendra également sur son parcours de vie atypique et inspirant : des bidonvilles de Monrovia à la présidence du Libéria, en passant par les plus grands clubs de football européens.

Si la récente élection de l'ex ballon d'or africain et d'Europe fin décembre 2017 suscite d'immenses espoirs de réémergence économique pour le pays, le nouveau président libérien doit faire face au défi de l'impatience d'une population jeune. Sans occulter d'autres objectifs phares, tels que l'amélioration du climat des affaires, la remise à niveau des infrastructures de base, la restructuration des systèmes de santé et d'éducation, mesures importantes pour la jeunesse notamment à travers le sport.

le Président George Weah sera face à 1 200 chefs d'entreprises, investisseurs et décideurs publics qui seront présents au Africa Ceo Forum, pour partagera sa stratégie et poser les fondations de la transformation économique du Libéria, selon un communiqué dont Fratmat.info a reçu copie.

Au cours de ce rendez-vous annuel du secteur privé africain, George Weah, l'un des plus jeunes Présidents du continent reviendra également sur son parcours de vie atypique et inspirant

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.