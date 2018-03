Cote d'Ivoire: Marche de cohésion sociale de la police - La 2e phase élargie à 1000 étudiants

Les membres de la Fesci et plusieurs forces de défense de sécurité ont appuyé la police dans sa marche de cohésion sociale, le 3 mars à Cocody.

La marche de cohésion sociale à l'initiative du directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Kouyaté Youssouf était à sa 2e phase. Cette marche qui s'inscrit dans le cadre de la quête de la paix sociale, a vu la présence de 1000 étudiants de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci).

En plus des membres de la Fesci, d'autres forces en charge de l'application de la loi étaient présentes. Il s'est agi de six sections de la Gendarmerie nationale, conduite par le chef d'escadron, le commandant Kouadio Balé Henri, commandant en second de l'École de gendarmerie d'Abidjan.

Plusieurs agents du Ccdo du secteur de Cocody, du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) et des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci) ont également été associés à ce rassemblement, à en croire le directeur des services des sports et loisirs de la police nationale, le commissaire principal de police, Bleu Louan Charlemagne.

A cette occasion, le directeur général de la police nationale a fait remarquer que la voie idéale pour parvenir à la paix, est le dialogue. C'est à juste titre qu'il a salué cet appui inestimable de ses frères d'âmes et de celui des membres de la Fesci.

Selon le secrétaire général de la Fesci, Fulgence Assi, cette marche placée sous le sceau de la cohésion sociale n'est pas le fait d'un seul individu. Mais plutôt une affaire de tous les acteurs de la société civile.

A l'en croire, cette démarche de la police est un vecteur de communication et le moyen le plus efficace pour briser le mur de méfiance pouvant exister entre ses membres et les forces de l'ordre.

C'est pourquoi il s'est engagé à soutenir la police dans cette voie. Avant de rassurer qu'il utilisera les voies nécessaires pour inviter ses maîtres à la prochaine rencontre.