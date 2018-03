Cote d'Ivoire: AllAfrica Leadership Féminin - La Première Dame Dominique Ouattara reçoit le prix d'honneur

Ce prix de la Première Dame marque son engagement dans les actions sociales entreprises dans le cadre de la Fondation Children Of Africa.

Lors d'un atelier de réflexion organisé par le groupe AllAfrica Global Media, dans la dynamique de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, la Première Dame Dominique Ouattara a reçu, ce lundi 5 mars, à Abidjan Marcory, le prix d'honneur AllAfrica Leadership Féminin du Groupe AllAfrica Global Media. C'est la directrice de cabinet La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mme Berthé qui a réceptionné le prix au nom de la ministre Marietou Koné, représentante de la marraine.

Ce prix de la Première Dame marque son engagement dans les actions sociales entreprises dans le cadre de la Fondation Children Of Africa. Après les deux première édition de cet évènement à Dakar(Sénégal), ce distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique, a délocalisé son initiative, explique Mariam Sy, directrice régional de AllAfrica Global Media. Ce qui a incité l'organisation de la troisième édition à Bamako. Et pour l'année 2018, le groupe est à Abidjan en 2017. « C'est logique et ce choix est judicieux », soutient-elle. D'autant plus que les femmes jouent un rôle important dans la sphère économique du pays, dit Mariam Sy.Elle a profité de cette tribune pour lancer Pour l'édition 2018, les organisateurs vont lancer l'initiative AllAfrica Women Agenda (Awa) qui inscrit la réflexion autour de « L'autonomisation économique des femmes et l'accès des Filles à l'école dans le monde rural ».

Pour la directrice de cabinet de la Première Dame, cette journée de célébration est une bonne initiative qui s'inscrit dans la promotion des droits de la femme. Surtout que le mois de mars est le mois de la femme. « Il est important de souligner que toute action qui permet d'élever la voix de sorte à aboutir à l'égalité des sexes et des chances est accueilli par notre ministère », a indiqué la directrice de cabinet de La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Qui soutient que son ministère ne saurait rester en marge de la rencontre de ce matin.

« Depuis 2003 nous avons compris qu'en rendant la femme rurale autonome, en lui permettant de participer au même titre que l'homme en milieu rural on aura le développement pour la Côte d'Ivoire. On l'a fait au centre et plus de 12 pays sont venus visiter ce programme à Diatokro dans l'est de la Côte d'Ivoire », a fait remarquer la conseillère spéciale du Président de la République, Euphrasie Yao. Pour elle, beaucoup d'effort ont été fait, les statistiques doivent encore être améliorées.

Outre la Première dame, Euphrasie Kouassi Yao, a reçu le prix Administration publique et du développement- AllAfrica Leadership Féminin (Cote d'Ivoire). Quant à Massogbé Touré Diabaté, vice-présidente du patronat, elle areçu le prix Agrobusiness AllAFrica leadership féminin (Côte d'Ivoire); Salamba Diènet (Sénégalaise) et Aïssata Koné Sidibé (Malienne) ont reçu successivement le prix Entreprenariat AllAfrica -Leadership Féminin et le prix développement économique et Social AllAfrica- LeaderShip Féminin.