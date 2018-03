Cote d'Ivoire: Médias - L'UNJCI condamne l'agression de deux journalistes à Bloléquin et à Williamsville

- condamne avec la plus grande énergie ces agressions à l'encontre des journalistes qui ne faisaient que leur métier : celui d'apporter l'information juste et vraie aux populations ;

En effet, Chris Paterne Assémian à Bloléquin , au cours d'un reportage sur l'autonomisation des femmes, a été pris à partie par une vingtaine de jeunes lorsqu'il a voulu en savoir davantage sur les événements malheureux survenus le 17 fevrier2018 au cours desquels un jeune homme et un gendarme ont trouvé la mort. Il s'en est sorti avec une blessure au bras et plusieurs égratignures sur le corps. Ses cartes de presse et sa carte d'identité ont été dérobées.

Deux journalistes ivoiriens, Chris Paterne Assémian, correspondant de SIKKA TV en Côte d'Ivoire et Diomandé Karamoko, journaliste à l'hebdomadaire ALLO POLICE, ont été agressés par les populations respectivement le 17 février 2018 à Bloléquin et le 26 février 2018 à Williamsville, dans l'exercice de leur métier.

