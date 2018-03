Togo: Retour imminent des manifestations publiques ?

Pour Mme Adjamagbo Johnson et ses camarades de lutte, « cette posture du gouvernement constitue une rupture flagrante et inacceptable avec les engagements pris par le régime dans le cadre des mesures d'apaisement ».

une attitude contraire à l'esprit d'apaisement souhaité par tous » et aussi, que « pire, le jeudi 1er Mars, le Pouvoir nomme les Présidents des CELI (Commission Electorale Locale Indépendante), montrant ainsi, par cet acte, sa volonté de continuer à conduire de manière solitaire et unilatérale le processus électoral, malgré la demande contraire émise par le dialogue ».

Mais en attendant cette rencontre sur invitation du Facilitateur, la Coalition, par un communiqué signé de sa Coordinatrice, Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, dans un communiqué en date du 05 Mars 2018, a tenu à porter « à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle se sent dorénavant déliée de son engagement à geler ses manifestations ».

C'est une interrogation légitime et qui pourrait connaitre une réponse affirmative suite à la rencontre ce jour entre la Coalition des 14 et le Facilitateur, le président Ghanéen, Nana Akufo-Addo, à Accra.

