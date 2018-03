Afrique de l'Ouest: L'Afrique de l'Ouest peut se passer d'experts étrangers

Le Togo dispose d'une plateforme portuaire de premier plan. Elle doit disposer de personnels mieux formés capables de contribuer au développement du port et de l'économie nationale.

C'est ce qu'a indiqué lundi le colonel Karim Coulibaly, directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM).

'La formation maritime est un secteur plein d'avenir. On a besoin de main d'œuvre qualifiée et formée sur place. Aussi longtemps que cela ne se fera pas, l'Afrique de l'Ouest sera dans l'obligation de continuer à recourir aux experts étrangers', a-t-il déclaré.

L'ARSTM, basée à Abidjan, fournit son expertise à 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

L'Académie comprend trois départements. Une Ecole supérieure de navigation (ESN) qui assure la formation des officiers de la marine marchande ainsi que celle des techniciens supérieurs en maintenance industrielle et en télécommunication, une Ecole supérieure des transports maritimes (ESTM) qui forme les personnels non navigants, en l'occurrence, les cadres moyens et supérieurs sédentaires des entreprises auxiliaires des transports maritimes.

Enfin, un Collège d'enseignement et d'apprentissage maritime (CEAM) destiné dispense les cours auprès du personnel d'appui et des équipes destinées à exercer leurs fonctions dans les services de pont et machine ainsi que dans ceux de la pêche.

L'Académie est présidée par Ninsao Gnofam, le ministre togolais des Transports.