Congo-Kinshasa: La crise en Ituri et ses effrayantes statistiques

Il y a eu ensuite, le 1er mars, l'attaque du village de Maze qui a fait entre 33 morts, selon les autorités, et 49 morts selon l'Eglise catholique. Une autre attaque visant deux autres villages a été recensée, le 3 mars. Deux jours plus tard, 13 villages de la communauté Hema ont été incendiés autour de Bunia, chef-lieu de la province.

C'est ce qui expliquerait la présence sur place du ministre de la Défense et de son collègue de l'Intérieur. Les différentes statistiques publiées par les agences onusiennes et les sources locales témoignent de l'ampleur de cette crise.

La situation sécuritaire et humanitaire en Ituri, à l'Est de la RDC, est toujours préoccupante suite aux violences communautaires opposants les Hema et les Lendu. Selon les sources gouvernementales, cette situation relève de l'ordre public, mais la proximité de cette province avec les deux Kivu, fragilisés par l'activisme des groupes armés depuis plusieurs années fait craindre le pire.

