Cote d'Ivoire: Collaboration police/population - Des experts mettent le cap sur la maîtrise des droits et devoirs

A l'en croire, le service rendu par le policier doit se faire sans contre partie et dans une entière humilité. Pour plus d'assurance, l'expert a invité la population à consulter quotidiennement ce document au poste de police.

Il s'est agit pour le conférencier de comprendre ce que le policier et le citoyen doivent faire avant de parler du droit et vis versa. Partant des obligations du policier, Touré Kouacou Albert a noté que le devoir c'est l'accomplissement des missions en observation des règles de la déontologie conçues dans la charte d'accueil.

A l'occasion de cette rencontre qui s'est déroulée le samedi 03 mars, à l'école nationale de police, les réflexions ont porté sur le thème « la police et le citoyen : droits et devoirs ».Pour une sincère collaboration entre la police et la population, l'expert en droit de l'homme, a mis le cap sur la maîtrise des droits et devoirs.

C'était à l'occasion d'une conférence animée par le directeur de la formation et de l'école nationale de police, le commissaire divisionnaire de police, Touré Kouacou Albert, par ailleurs, spécialiste en droit de l'homme, diplômé du Centre de Recherche et d'Action pour la paix (CERAP).

