Egypte: L'Arabie saoudite et l'Egypte lancent de grands investissements dans le Sinaï

Un projet dont les investissements sont estimés à 500 milliards de dollars, principalement financés par l'Arabie. La participation égyptienne et jordanienne consistera principalement en terrains et main d'œuvre. Le projet Neom vise à préparer la région à une économie post-pétrole à l'horizon de 2030.

L'Egypte et l'Arabie saoudite ont annoncé la création d'un fond de dix milliards de dollars qui seront investis dans la péninsule du Sinaï. L'annonce a été faite au cours de la visite en Egypte du prince saoudien Mohammed ben Salman dont c'est le premier voyage à l'étranger depuis qu'il est devenu prince héritier. Il doit se rendre ensuite au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.