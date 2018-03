Cote d'Ivoire: San Pedro - Le Centre des opérations maritimes du port inauguré

La mise en œuvre des centres opérationnels maritimes d'Abidjan et de San Pedro, permettra aux forces maritimes ivoiriennes de partager des données, de mieux identifier et arrêter les menaces maritimes, et protéger les ressources maritimes du port, a-t-elle également souligné.

Non sans faire savoir que l'un des points forts du soutien financier américain a été la mise en place d'un système de surveillance électronique du littoral et de la zone économique exclusive à travers le projet Rmac.

"Nous voudrions traduire notre infinie reconnaissance à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, à l'agence Africom et Nawaf, dont les appuis décisifs ont permis à la marine nationale de combler ses besoins en matière de formation d'officiers de niveau supérieur, d'équipements par le don de trois navettes d'intervention rapide et de renforcement de capacité du personnel par des experts marocains", a-t-il déclaré.

C'est un projet financé par le gouvernement américain à hauteur de 552 millions de Francs CFA, sous forme d'équipements et de formations. Le premier responsable de la marine nationale de Côte d'Ivoire a salué l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.

