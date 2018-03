Cote d'Ivoire: Activités industrielles - L'Agedi lance une vaste compagne d'immatriculation

Ce fut un moment fructueux d'échanges. Et le directeur général de l'Agedi a promis d'organiser périodiquement ce genre de rencontres d'informations et de discussions.

In fine, les sociétés qui ne respecteront pas ces exigences requises ayant des activités non compatibles à leur zone d'implantation vont être obligées de se relocaliser dans une zone industrielle.

Selon Youssouf Ouattara, ce recensement vise « à connaître tous les industriels qui sont installés en dehors des zones industrielles du pays et renfoncer la collaboration entre l'État et ces industriels ». Il s'agit de savoir si leurs usines répondent aux exigences environnementales, sécuritaires, sociales, etc.

Tel est le message qu'a lancé, le 28 février dernier, le directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Agedi), à l'occasion d'une rencontre d'échanges avec les opérateurs économiques à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci).

