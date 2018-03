Afrique de l'Ouest: La visite de solidarité des chefs d'Etat togolais et nigériens aux Burkinabè

En sa qualité de Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la… Plus »

Un déplacement au cours de laquelle le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a tenu à rappeler que son pays ne cèdera pas à la peur face aux attaques jihadistes répétées dont il a été victime depuis 2015 : « Le peuple burkinabè restera debout, et nous arriverons au bout du terrorisme, quelque soit les sacrifices que nous devons consentir. Parce que c'est un devoir sacré pour nous de défendre la patrie et la République. »

« Nous savons que les terroristes et leurs complices cherchent à défaire notre alliance, puisqu'on les entend souvent dire de nos alliés qu'ils sont des forces étrangères. Mais pour nous, ce ne sont pas des forces étrangères, ce sont des forces alliées qui combattent pour la même cause que nous. »

Trois jours après les attentats qui ont endeuillé la capitale burkinabè vendredi. Faure Gnassingbé, qui occupe actuellement la présidence de la Cédéao, et Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel, sont venus apporter leur soutien au Burkina Faso. Et dire leur solidarité aux Burkinabè.

