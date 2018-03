Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Les Diables noirs prennent le pouvoir

Malheureux sur la première occasion de la rencontre, Matheus Botamba se console à la 71e mn en réduisant l'écart. Mais à deux mn de la rencontre, l'AS Otoho était obligé de poser l'autre genou au sol sur le coup de Rozan Varel, à deux minutes de la fin du temps règlementaire. Les Diables noirs s'imposent et prennent seuls les commandes du championnat avec 18 points soit deux de plus que leur adversaire. L'Athlétic club Léopards de Dolisie a lui aussi gagné une place au classement, au terme de cette 8e journée, en dominant, à Madingou, Tongo football club (2-1).

Dès l'entame, Matheus Botamba manque une énorme occasion d'ouvrir le score. Après avoir mis les défenseurs des Diables noirs dans le vent, le joueur de l'As Otohô manque le dernier geste. C'est, sans nul doute, le tournant du match. L'AS Otoho avait peut-être laissé échapper sa chance. Et c'est à l'équipe des Diables noirs de saisir la sienne à la 40e mn. Lorry Nkolo délivre une passe décisive à Eric Kanda, qui ajuste Mongondza, avant de donner l'avantage aux jaune et noir. Prestige Mboungou a profité d'un ballon qui traînait après le centre de Junior Loussoukou pour faire le break à la 53e mn.

C'était la rencontre la plus attendue, d'autant plus qu'elle mettait aux prises le leader à son dauphin. Mais un seul séparait l'AS Otohô (16 points) des Diables noirs (15 points), raison de plus pour drainer, pour une fois, depuis l'entame de la compétition, la foule au stade Alphonse-Massamba-Débat. Les Diablotins ont d'abord souffert avant de construire au fil des minutes leur victoire.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.