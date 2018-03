Congo-Brazzaville: Musique - Trois groupes de percussion se produiront dans la ville océane

Les ensembles de percussion et de danse Afro Tam Tam, Ballet Argus et Arc-en-ciel livreront deux spectacles respectivement le 17 mars à l'Espace culturel Le Continental et le 23 mars à l'hôtel Elais.

«Afrique » est le nom du spectacle qui aura lieu à l'Espace culturel le Continental. C'est un cocktail explosif composé de mélodies africaines, de conte, de chorégraphies, d'acrobaties, de percussions avec une prédominance de la danse contemporaine classique et de la scénographie. Dénommé « Le Congo traditionnel », le spectacle qui se tiendra à l'hôtel Elaïs alliera musique et danse. Au cours de ce spectacle, les sonorités africaines résonneront.

En effet, les trois ensembles puisent leur inspiration dans les valeurs traditionnelles africaines en général et congolaises en particulier. Et les richesses du terroir seront mises en exergue par ces ensembles qui ont décidé de raviver la culture congolaise. Il y aura d'autres productions de ces mêmes groupes dans la ville côtière qui vibreront aux sons et rythmes du terroir.