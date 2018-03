Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Des nouvelles instances de Fleur du ciel mises en place

L'équipe Fleur du ciel a installé de nouvelles instances au cours d'une assemblée générale tenue, le 3 mars, au Complexe sportif de Pointe-Noire. Les travaux de cette assemblée ont été dirigés par le président de la Ligue interdépartementale de football du Kouilou et Pointe-Noire, Jean Ferdinand Mampassi, qui était assisté du commandant Jacques Ndariba, président de la commission technique de la Ligue de football.

L'assemblée générale du club Fleur du ciel vient de se tenir dix ans après la disparition de son président fondateur, Bernard Ondongo Angouana. Le bureau mis en place est dirigé par le président général, président du conseil d'administration, Edvin Mbitsi. Et Boris Armel Madzou est président du club. Après sa présentation à l'assemblée, le président du club a remercié les membres du conseil pour leur confiance. « Je suis très ravi de la confiance que vous m'avez faite de diriger ce club. Je m'engage dès aujourd'hui pour accomplir la mission qui m'a été confiée pour atteindre les objectifs du club, nous devons cultiver la discipline », a-t-il indiqué.

Prenant la parole à son tour, le président de la commission technique de la ligue a appelé le bureau élu de prôner la communication. « Un seul doigt ne lave jamais la face. C'est la communication, la convivialité, l'entente des uns et des autres qui peuvent corriger les erreurs le long de votre parcours. Si le nom de Fleur du ciel ne peut pas disparaître, cela veut dire qu'il y a des gens qui ont souci du meneur d'hommes qui nous a quittés. Il avait su construire autour de lui une existence des sportifs», a dit Jacques Ndariba. Et de poursuivre : «Toute erreur que vous pouvez faire le long de votre parcours, n'en faites pas un tabou à la cité. Prenez votre calme, écoutez, entendez et confiez-vous à ceux qui peuvent vous agrémenter. Nous sommes venus pour soutenir ceux qui veulent le sport pour que le sport aille de l'avant », a-t-il souligné.

Cependant, dans le cadre du partenariat avec les équipes sœurs, les conseillers ont mis en cause des clauses antérieures avec certaines équipes. Fleur du ciel demeure un club sportif et non un centre de formation. Dans le but de renforcer les effectifs, il est prévu le recrutement des joueuses pour relancer l'équipe à la prochaine saison sportive 2018-2019. Les membres de cette équipe départementale entendent aussi régulariser la situation des joueurs de fleur du Ciel qui évoluent dans d'autres clubs de, L1 L2 D1 D2

Composition du bureau général de Fleur du ciel

- Directeur générale, président du conseil, Edvin Mbitsi

- Directeur général adjoint, président du club, Boris Armel Madzou

- Vice-président du club, Rock Mayé

- président chargé à l'organisation et des compétitions, Fabrice Ondongo

- Président chargé de la sécurité et discipline, Davy Moundoungou

- Présidente chargée de la communication, Charlem Léa Legnoki

- Président chargé du sponsoring et relation extérieur, Marien Ngakosso

- Secrétaire général Achille Kally Fayette

- Secrétaire général adjoint, Dieudonné Tchicaya,

- Trésorier général, Blaise Bakissi

- Trésorier général adjoint, prisca

- Commissaire au compte, David Ondongo

- L'entraîneur principal de l'équipe est Dieudonné Tchicaya tandis que Davy Moudoungou est conseiller technique.