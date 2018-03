Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le collectif des partis de l'opposition récuse le chef de file

Il faut rappeler que la loi détermine le statut de l'opposition politique dans la Constitution du 25 octobre 2015 en son article 63. Elle souligne que l'opposition politique est reconnue en République du Congo. Elle ne peut subir de limites, quant à son existence et à ses activités démocratiques, que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution et la loi.

Toujours selon ces partis, l'opposition congolaise est plurielle. Elle comprend quatre tendances principales, à savoir l'opposition « alimentaire », entriste, identitaire et réelle dont il se réclame. Ces quatre tendances, d'après ce collectif, n'ont pas les mêmes positions sur les grands problèmes du Congo et ne visent pas les mêmes objectifs politiques. Dans ces conditions, il ne peut en aucune manière avoir un chef unique.

Au cours d'une conférence de presse tenue le 03 mars à Brazzaville, ce collectif a déclaré par la voix de son porte-parole Christophe Moukouéké, « Nous le récusons en tant que chef unique de l'ensemble de l'opposition congolaise, d'abord du fait de l'illégitimité de sa nomination, ensuite et surtout en raison de ses positions opportunistes et collaborationnistes ».

