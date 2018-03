Congo-Brazzaville: Livre / Incroyable mais vrai - A prendre ou à laisser de Benoit Moundélé-Ngollo dédicacé à Brazzaville

La cérémonie de présentation et de dédicace de cet ouvrage a eu lieu en fin de semaine dernière à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville.

Paru aux éditions Hémar en février 2018, cet unième ouvrage de Benoit Moundélé-Ngollo, avec ses 227 pages, est composé de plusieurs textes. Il s'agit, entre autres, de : Démarche évolutive du Snoprac ; Une longue citation ; Chagrin- gémissements, lamentations, complaintes ; Qui est sorcier ? Le cycle des grandes invasions ; Entêtement- obsession- obstination ; La force de l'argument et l'argument de la force ; Ainsi va le monde ; Sans commentaire ; A prendre ou à laisser ; Avis du professeur Mukala Kadima Nzuji ; Le vivre ensemble ; Avis du docteur ès-lettres Dieudonné Zélé ; Réponses aux questions éventuelles qu'on pourrait poser à l'auteur.

Pour la bonne compréhension de la manière dont est structuré ce livre, Benoit Moundélé-Ngollo s'est senti obligé d'écrire l'Avant-propos qui sort de la structuration habituelle que l'on constate dans la manière d'écrire dite classique. Ce n'est pas étonnant que quelqu'un qui a délibèrement et définitivement pris le non-conformisme comme meilleure manière d'écrire pour exprimer sa pensée, ses angoisses, ses constats, ses espoirs et ses désespoirs, en observant comment les hommes et les femmes vivent ensemble dans leurs sociétés en harmonie ou pas en harmonie entre eux, utilise ce procédé pour écrire. En somme, cet avant-propos résume l'ensemble de ce livre, chapitre par chapitre.

Dans : Démarche évolutive du Snoprac, l'auteur parle de la communication faite, le 22 février 2017, par Chara Rébecca Loubienga, pendant la cérémonie de dédicace de son livre intitulé : « Micmacs et tripatouillages politiques en démocratie », livre édité aux éditions Hémar en 2017. Dans ce texte, Chara Rébecca Loubienga, lectrice assidue et mordue du Snoprac, explique admirablement livre après livre aussi bien l'opportunité que l'évolution du Snoprac, depuis le jour où elle était entrée en contact avec cette nouvelle manière d'écrire. Pour l'auteur, en lisant la communication de Rébecca, on peut être servi et séduit agréablement, par la précision et la connaissance de cette lectrice, sur la question du Snoprac, ce nouveau style en littérature.

Dans Qui est sorcier ? Benoit Moundélé-Ngollo, pense que le sorcier c'est le voleur qui crie au voleur, pour détourner les enquêteurs vers autrui, afin de perpétuer les mauvais actes qu'il commet dans l'impunité et en toute tranquillité.

Benoit Moundélé Ngollo, écrit Lettre à mes lectrices et lecteurs, pour exprimer son ras-le-bol, quant à la manière obstinée étriquée et obtuse qui consiste à lire ses livres au premier et non pas au troisième degré, ce qui annihile l'universalité des problèmes qu'il soulève, privilégiant ainsi gratuitement leur personnalisation autour des individus connus. Cela se fait constamment dans son pays, dit-il, par des lectrices et des lecteurs connus ou pas connus de lui, ce qui l'agace énormément. Désolé de ce fait, il termine ce texte en demandant à ce qu'il ne soit pas mis sur orbite pour tourner autour d'un astre quelconque, car, appartenant à un autre système solaire. Il tourne autour d'un soleil plus lumineux, insiste-t-il.

Présentant le livre de Benoit Moundélé Ngollo, maquettée par Lydie France Bazebi et Claudia Mokolo Guikochi, Pierre Ntsemou, dit qu'il est frappé en prenant ce dernier roman, par une sculpture dont on peut lire sur la quatrième de couverture qu'il s'agit du penseur de Rodin d'un artiste français qui, sur un fond blanc, ressort un colosse penseur nu, comme au premier jour de la vie de l'être humain qui, tout en muscle et en chair n'en est pas moins plongé dans une sorte de méditation, à voir sa position assise sur un promontoire, une sorte de talus d'un morceau de tronc d'arbre ; le bras gauche posé sur la cuisse gauche, pendant que le bras droit à sa main pliée sous le menton en béquille psychologique. Une attitude qui, incontestablement, renvoie à un homme en situation préoccupante. Il semble plongé dans un dilemme lui-même que résume une alternative bien curieuse qui s'affiche au haut de l'écran de couverture en titre et sous-titre accrocheurs : Incroyable, mais vrai- A prendre ou à laisser.

Qui est Benoit Moundélé Ngollo ?

Né le 22 septembre 1943 à Sainte Radegonde (Tsambitso) dans le district d'Oyo, département de la Cuvette, Benoit Moundélé Ngollo est général à la retraite. De 1970 à 2015, en plus des fonctions militaires, il a plusieurs fois exercé des fonctions administratives dont, entre autres, celles de ministre des Travaux publics, d'administrateur-maire et de préfet de Brazzaville. Il est le chef coutumier supérieur Mouandzol'O Pama dans l'un des terroirs des Mbochis d'Assoni, districts d'Ongogni et d'Ollombo, département des Plateaux, République du Congo.