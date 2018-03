Congo-Brazzaville: SNPC - Maixent Raoul Ominga se fixe quatre priorités pour relancer la société

« C'est une mission très lourde, on en a conscience. N'oublions pas que nous avons le mandat de l'Etat pour commercialiser sa part de brut. Nous allons travailler la main dans la main avec le gouvernement pour que la SNPC puisse contribuer de façon sensible au budget de l'Etat. C'est parmi nos priorités. Je suis certain qu'avec les conseils des anciens dirigeants de la société et avec le programme que nous allons mettre en place, on devra réaliser rapidement quelques performances », a estimé Maixent Raoul Ominga.

Expert-comptable agréé Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale), le nouveau directeur de la SNPC succède à Jérôme Koko, qui a dirigé la société pendant plus d'une demi-décennie.

« La passation de service de ce jour marque un tournant décisif dans la poursuite des réformes engagées par le gouvernement au sein de la SNPC. Maixent Raoul Ominga a désormais la charge de mener à bien les missions qui lui sont confiées conformément aux nouveaux statuts dans la perspective de rendre la SNPC encore plus performante et compétitive au regard des enjeux de l'industrie pétrolière », a-t-il soutenu.

