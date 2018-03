Congo-Brazzaville: Activités agropastorales - Un diagnostic sur l'utilisation actuelle des ressources en eau

Il a, par ailleurs, relevé que la prise en compte des questions liées à la maîtrise de l'eau devient impérative pour assurer le développement d'une agriculture plus prospère, avant de se féliciter du fait que ce problème attire l'attention de la communauté internationale et des décideurs politiques. Notons que cette ressource est au cœur du mécanisme visant la réalisation des Objectifs de développement durable à l'horizon à 2030.

« Les activités de ce projet confirment l'engagement et la détermination du gouvernement à mettre en place les systèmes intégrés dans l'utilisation des eaux aussi pour la protection et la restauration des sols que pour la pêche. La réalisation de l'étude nous permet notamment de jeter les bases des études d'impact environnemental à réaliser », a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'élevage, Henri Djombo, à l'ouverture de cet atelier.

Une fois validé, ce rapport va aboutir à un schéma directeur sur la valorisation intégrée des ressources en eau , permettra de définir des programmes d'irrigation agricoles bancables, qui pourront être financés par le secteur privé, puis facilitera l'élaboration d'un plan d'actions et d'investissements devant servir d'outil pour la mobilisation des ressources financières et de guide pour tout intervenant.

L'étude a été initiée par le ministère de l'Agriculture et l'élevage avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), afin d'obtenir de meilleures options d'utilisation rationnelle des potentialités.

