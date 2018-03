Congo-Brazzaville: Sport de travail - La Ligue de Brazzaville fixe ses priorités

La Ligue du sport de travail de Brazzaville a tenu, le 1er mars, son conseil départemental inaugural au cours duquel ses dirigeants ont défini les objectifs à atteindre.

La Ligue a adopté ses statuts et règlement intérieur tout en complétant les postes qui restaient encore vacants. Rodrigue Dinga Mbomi, le président de la Ligue, a expliqué que les deux documents adoptés ont été élaborés sur la base de deux principaux axes et en tenant compte de la politique de la fédération : la bonne gouvernance et les activités sportives. « La ligue pense que s'il n'y a pas de bonne gouvernance, on ne peut pas avoir d'efficacité opérationnelle. Le deuxième axe, lié à nos activités, concerne la partie sportive et la sensibilisation à la prévention des risques liés aux maladies non transmissibles : AVC, le Cholestérol, le Diabète et la tension », a souligné le président de la Ligue du sport de travail, précisant qu'en milieu professionnel en entreprise, on a 30 % de prévalence de risques liés à l'hypertension.

Rodrique Dinga Mbomi milite pour que les travailleurs aient une bonne santé . C'est ainsi que dans les statuts, la ligue s'engage à promouvoir la pratique du sport en milieu socio-professionnel, améliorer la santé des travailleurs et de la famille et organiser les ateliers, conférences et d'autres communications sur l'importance de la pratique sportive liée à la santé des travailleurs et de la famille. Elle souhaite aussi gagner le pari de l'organisation des compétitions sportives.

La Ligue du sport de travail de Brazzaville multipliera des stratégies pour faire adhérer les personnes morales et physiques. Elle entend développer les relations de partenariat avec celles-ci. La Ligue va constituer et animer les équipes, puis diversifier la pratique de toutes les disciplines sportives. La Ligue a profité de ce premier rendez-vous pour combler les postes restés vacants au cours de l'assemblée générale élective du 15 décembre.

Emile Eboubi a été élu deuxième vice-président après Rodrique Dinga Mbomi (président) et Jean Pierre Packa (1er vice- président) . Henri Junior Seké a été choisi pour occuper le poste du 3e membre. Anaïse Mounguima et Karim Samba s'occuperont des finances. Les trois membres du commissariat aux comptes sont : Achile Boungouaka; Inel Batota et Fredy Innocent Ndzila.

«Durant cette olympiade, nous allons donner au sport de travail ses lettres de noblesse et amener l'ensemble des travailleurs à comprendre et s'approprier les bien-fondés des activités sportives en milieu professionnel », a rassuré le président de la Fédération congolaise du sport de travail, Robert Jean Raphaël Massamba-Débat.

Clôturant les travaux Félicité Otteembongot, la directrice départementale des Sports, à exhorter les membres du bureau au travail, pour le bon fonctionnement de cette ligue.

Notons que le programme d'activités de la Ligue du sport de travail sera adopté à la prochaine séance.