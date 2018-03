Congo-Brazzaville: L'appui de la BM au Congo chiffré à 20 millions de dollars

L'enveloppe sera principalement consacrée à la restructuration du deuxième volet du Programme de développement des services de santé (PDSS II).

La Banque mondiale (BM) tiendra sa promesse faite au Congo lors de l'atelier de réflexion sur le financement de la santé au Congo, le 17 novembre 2017 à Brazzaville.

La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a, en effet, reçu en audience, la directrice santé et population de la structure bancaire, Trina Haque, le 5 mars 2018, pour définir les secteurs dans lesquels le Congo va être accompagné dans son programme sanitaire. Il s'agit, entre autres, de la mise à niveau des formations sanitaires, l'approvisionnement en médicaments, vaccins, réactifs et produits sanguins, l'appui à la politique de santé et la gestion des projets.

Par ailleurs, en dehors des vingt-et-un districts sanitaires des sept départements ciblés, le Congo prévoit de définir un district sanitaire pilote dans les cinq départements non couverts par le PDSS II.

« Nous avons échangé avec la ministre de la Santé et de la population. Nous nous sommes fait une idée de la vision du Congo dans le renforcement de son système de santé. Cette rencontre nous a donc permis de voir comment la BM peut intervenir de manière plus conséquente. De façon chiffrée, l'aide est estimée à vingt millions de dollars », a fait savoir la directrice santé et population de la BM, Trina Haque.