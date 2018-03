Congo-Brazzaville: Gouvernance financière - Renforcer la connexion entre le Trésor public et l'administration des impôts

L'amélioration du circuit d'information entre ces deux régies financières permettra de mieux sécuriser les recettes de l'Etat et favoriser la bonne tenue des comptes publics.

Après le conclave des cadres supérieurs du Trésor public la semaine écoulée, la série des ateliers des régies financières se poursuit avec l'ouverture, le 5 mars à Brazzaville, de la rencontre des responsables et agents de la direction générale des Impôts et des domaines sur la réforme de la gouvernance du secteur fiscal en République du Congo.

Lancée par le directeur général de la comptabilité, président du comité des réformes publiques, Henri Loundou, cette session devrait permettre de dresser l'état des lieux de l'administration des impôts et des domaines, et surtout le lien de collaboration entre les services du Trésor (comptable) et des impôts (ordonnateur).

À en croire Henri Loundou, ces assises visent à pallier les insuffisances dans les relations Trésor-impôts en matière de partage d'informations sur les données statistiques relatives à l'élaboration du Tofe base caisse et les unités des grandes entreprises et des moyennes entreprises. « L'atelier permettra d'élaborer un plan d'action 2018 de la direction générale des Impôts et des domaines et le projet de plan stratégique 2018-2022 », a indiqué Henri Loundou.

Les recettes fiscales désignent toutes les sommes d'argent versées à l'Etat pour le paiement de l'impôt. Elles constituent des ressources importantes du budget de l'Etat. L'assiette prévisionnelle de l'exercice 2018 est estimée à quelque 621 milliards de FCFA. Outre les problèmes sus-cités, les participants tenteront de formuler des pistes de solutions en vue de renforcer les mécanismes de recouvrement des recettes fiscales et le paramétrage uniforme entre le compte courant du trésorier payeur général à la banque centrale et le compte de recouvrement.

Signalons que la rencontre des responsables et agents de la direction générale des Impôts et des domaines s'inscrit dans une série d'ateliers des régies financières devant conduire à l'élaboration d'un document de stratégie de gestion des finances publiques pour la période 2018-2022. La même activité va s'étendre à la direction du Budget, à l'inspection générale des Finances, à la direction générale de la comptabilité publique, y compris l'Agence de régulation et de transferts de fonds et l'Agence nationale d'investigation financière.