Cote d'Ivoire/Maroc: CAF Ligue des Champions - Le WAC d'Abidjan en mission commando face au WAC de Casablanca

Selon nos confrères de news.abidjan.net, les Guêpes de Williamsville qui sont à leur première expérience en Ligue des Champions devront se surpasser pour tenir tête au WAC de Casablanca, vainqueur de la C1 en 2017 et vainqueur de la super Coupe 2018. Au cours de ses 4 derniers matchs, les Rouge et Blanc de Casablanca sont restés invaincus toutes compétitions confondues.

Retour des Coupes africaines des clubs. Et place maintenant aux 16ème de finale avec l'entrée en lice des détenteurs des deux trophées, le Wydad Casablanca et le TP Mazembe, en Ligue des Champions. Deux champions qui s'engagent pour le même combat.

