Afrique de l'Ouest: Attaques terroristes - Le G5 Sahel et la CEDEAO solidaires du peuple burkinabè

«C'est un devoir sacré pour nous de défendre la patrie et la République», a fait savoir le président Kaboré qui a indiqué par ailleurs que la présence des deux chefs d'Etat à ses côtés, est une «grande marque d'amitié et de solidarité».

Tout comme son homologue togolais, Mahamadou Issoufou, président du Niger s'est dit indigné de cette barbarie. Le président du G5 Sahel a réaffirmé la volonté commune des Etats membres, de continuer sans relâche le combat contre le terrorisme et le crime organisé. «Ma conviction est que le terrorisme n'a pas d'avenir et sera vaincu.

«Nous sommes venus dire au peuple du Burkina Faso que si Ouagadougou est attaquée, nous nous sentons tous agressés», a laissé entendre le président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé a par ailleurs, félicité les forces de défense et de sécurité burkinabè pour leur riposte rapide et efficace.

Il s'agit notamment de l'état-major général des armées et de l'ambassade de la France à Ouagadougou. Au nom de la communauté Ouest-africaine, le président Gnassingbé a adressé toute sa compassion au président du Faso et à tout le peuple burkinabè.

