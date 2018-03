Algérie/Congo-Brazzaville: MC Alger/ Hachoud - «Le scénario du Congo ne se reproduira pas»

Plus que 24 heures séparent le Mouloudia Club d'Alger du très attendu match aller des 16es de finale de la Ligue des Champions d'Afrique, qu'il disputera ce mercredi à Lagos, face à la formation nigériane du Mountain Fire and Miracles FC.

Le MC Alger, sur une courbe ascendante depuis quelques matchs, toutes compétitions confondues, devra bien négocier le match aller et surtout éviter le scénario de l'AS Otoho, vainqueur chez lui à l'aller (2-0).

Abderrahmane Hachoud, arrière droit du Mouloudia, assure que même si la tâche sera difficile, le groupe se porte bien et il est prêt à sortir ses griffes sur la scène africaine.

« On va aborder cette rencontre contre le Nigeria avec un mental d'acier. On fera tout pour éviter de prendre deux buts comme ce fut le cas contre l'AS Otoho, a confié le joueur dans des propos relayés par le site competition.dz.

On avait encaissé deux buts contre les Congolais et ça n'a pas été facile de prendre le dessus. On ne veut pas revivre cela. J'ai une grande confiance en mes camarades qui sont conscients de la tâche qui les attend et il va falloir mettre les bouchées doubles pour assurer contre les Nigérians. »

Le MCA est en effet engagé sur trois fronts cette saison, même si ce match demeure important, puisqu'il faudra réaliser la meilleure performance possible, avant la joute retour, s'agissant là de la dernière étape de qualification avant la prestigieuse phase de poules de la Ligue des Champions.

« On est l'unique club qui joue sur trois fronts et on est conscients de l'attente de notre public. On a envie d'aller très loin dans cette compétition de Ligue des champions.

On se battra bec et ongles pour arriver à valider une place aux poules et du même coup faire plaisir à notre public, a ajouté l'arrière droit du Mouloudia. Incha Allah, on reviendra avec un bon résultat qui va nous permettre de faire un pas vers la qualification, la seconde mi-temps se jouera chez nous et on va devoir tout faire pour assurer ici et là-bas. On veut cette place dans les groupes et on va tout faire pour y parvenir. »