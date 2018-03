Mauritanie: L'initiative pour l'unité de rang et l'encrage de la modération organise une conférence de presse

Il a enfin répondu aux questions des journalistes centrées sur les résultats obtenus après la visite et son rôle dans le renforcement des liens entre les deux peuples frères de la Mauritanie et du Sénégal.

Il a par la suite ajouté que cette visite a permis aux organisations de la société civile de discuter des moyens les plus efficaces pour parvenir à un consensus permettant de resserrer les rangs, en s'appuyant sur l'application de la modération et du centrisme sur lesquels l'approche de l'école malékite est fondée.

S'exprimant à cette occasion, le président du regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, porte-parole de l'initiative, Cheikh Mohamed El Haffed Enahoui, a salué l'attention particulière que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a accordé, au cours de cette visite, au calife et à la délégation qui l'accompagne, rappelant le rôle culturel et spirituel que joue notre pays sur le plan africain.

Le Royal Suites Hôtel à Nouakchott a abrité lundi soir une conférence de presse organisée par l'initiative nationale pour l'unité de rang et l'encrage de la modération et du centrisme.

