Afrique: Organisation CAN 2019 - Le Maroc va aider le Cameroun

Pour la première fois, le Maroc est sorti de son mutisme alors que depuis plusieurs mois, les rumeurs font état d'un intérêt du Royaume à arracher l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun.

En marge du Symposium du Football féminin à Marrakech, la FRMF (Fédération royale marocaine de football) a apporté son soutien officiel au pays des Lions indomptables.

« La fédération Royale marocaine de football et tout le Royaume du Maroc, sont à la disposition de la fédération camerounaise pour faire de la CAN 2019 une fête du football africain. Finies les rumeurs. Je l'ai réitéré au président, on est tous ensemble au service du football.

Le Cameroun est un pays ami et comme vous le savez tous, les relations entre les deux pays ne datent pas d'hier, elles sont profondes. La CAN 2019 sera encore une fois un espace de démonstration des relations fraternelles, des relations profondes entre le Maroc et le Cameroun.

J'ai dit au président de choisir les axes de partenariat et on sera à leurs côtés pour mettre à leurs dispositions tout le dispositif, tout nos acquis pour faire de la CAN 2019, la première CAN à 24 équipes, une belle fête du football africain« , a indiqué devant la presse, Faouzi Lekjaa, président de la FRMF.

Il avait à ses côtés, Dieudonné Happi, président du Comité de Normalisation de la Fecafoot: « je remercie le président Lekjaa pour cette déclaration qui va mettre définitivement un terme à toutes rumeurs. Le Maroc vient de démontrer de la fraternité africain. Une belle leçon de la solidarité qui doit être le fondement de notre vivre ensemble« .

Une déclaration conjointe FRMF - Fecafoot qui intervient après celle la veille d'Ahmad, président de la CAFqui abondait dans le même sens.

Le Président de la @caf_online_FR Ahmed Ahmed lors de la soirée de la #CAF à Marrakech ' retirer la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun pour l'attribuer au Maroc est une rumeur '@237online @FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/NL4DeEAt3H

-- Arryadia TV officiel (@arryadiatv) 6 mars 2018