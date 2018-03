Burundi: L'ONU rétrograde le statut de la CNIDH

L'administrateur de Kiremba et son adjoint chargé du sport ont été écroués pour… Plus »

Il assure que tout n'est pas encore perdu et promet qu'ils vont continuer « à donner le meilleur » d'eux-mêmes en ce qui concerne la protection et la défense des droits de l'homme.

La CNIDH avait une année pour faire ses preuves et empêcher que sa rétrogradation ne soit définitive. Malgré ses nombreux rapports et autres mémos, elle n'a pas su convaincre de son indépendance et son passage au statut B est devenue effective le 26 janvier dernier, de quoi satisfaire les nombreuses organisations des droits de l'homme, locales et internationales, qui ont plaidé dans ce sens.

Cette décision vient d'être prise par les instances habilitées de l'ONU (le sous-comité d'accréditation des Institutions nationales des droits de l'homme, INDH) au bout d'un processus qui a commencé en décembre 2016 et qui pointe le manque d'indépendance de la CNIDH-Burundi, la minimisation des graves violations des droits de l'homme commis dans le pays ou encore, l'absence de coopération de cette institution avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et les commissions d'enquête sur ces violations.

