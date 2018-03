Seychelles: Les Seychelles une destination favorite pour les mariages et les lunes de miel

Les îles Seychelles sont de plus en plus reconnues comme une destination favorite pour les mariages et les lunes de miel.

L'île privée de Frégate a été élue parmi les sept destinations de lune de miel les plus luxueuses du monde. Le classement a été réalisé par FlightNetwork, le plus grand site de voyages en ligne d'Australie. Emma Hill, directrice du marketing de contenu, a déclaré que la liste avait été soigneusement sélectionnée.

"En faisant le travail, nous avons parcouru les meilleures destinations de lune de miel afin de trouver les séjours les plus exquis et somptueux pour les jeunes mariés qui veulent des vacances d'une splendeur absolue", a déclaré Mme. Hill.

Mme Hill a déclaré que "cette liste est remplie des plus luxueuse et magnifique palaces, villas et hôtels qui feront rayonner de bonheur les jeunes mariés."

l'île privée de Fregate a été élue parmi les sept destinations de lune de miel les plus luxueuses au monde. (Fregate Island Private) Photo License: All Rights Reserved

Les îles Dolphin de Fidji, le Sal Salis Ningaloo Reef en Australie et l'île de Como Cocoa aux Maldives ont également été choisis.

Le mois dernier, les îles Seychelles ont été votées parmi les 20 plus belles destinations de mariage dans le monde. Le prix 2017 du meilleur mariage a eu lieu à Beijing et a été organisé avec National Humanity History et Cosmo Brides Magazines.

Sherin Francis, directrice général du Seychelles Tourism Board, a déclaré que "de telles récompenses réactualisent l'un des principaux marchés spécialisé des Seychelles, à savoir le mariage et le marché des lunes de miel en général. Cela nous donnera certainement plus de visibilité et d'avantage en Chine. "

Les Seychelles, avec d'autres îles de l'océan Indien, l'île Maurice, la Réunion et les Maldives, étaient sur la liste.

Selon le rapport de St. Ange Tourism, "les organisateurs ont dit qu'ils ont suivi le processus d'inscription en ligne, obtenu la recommandation des principaux leaders d'opinion et le vote par Internet pour finalement confirmer les 20 plus belles destinations de mariage dans le monde.

Selon le Bureau national des statistiques, il y a eu 2 367 visiteurs qui se sont mariés aux Seychelles l'année dernière, un nombre qui n'a cessé d'augmenter. En 2011, 1 059 couples se sont dit «oui» aux Seychelles. En 2013, le nombre est passé à 1 201 et, en 2016, il y a eu 1 695 visiteurs qui se sont mariés.

Jeanina Edmond, de All Occasions 'Décor and Flowers, organise des mariages d'étrangers depuis plus de cinq ans. Mme Edmond a dit que la majorité de ses clients préfèrent un mariage à la plage.

«Les étrangers préfèrent presque toujours un mariage avec une vue sur l'océan ou un coucher de soleil», a déclaré Mme. Edmond.

Selon Mme Edmond "leurs demandes comprennent un arc ou une voûte. Ils ont tendance à préférer les fleurs tropicales. La frangipane est en tête de liste mais ils demandent aussi des roses. Et la plupart d'entre eux choisissent le blanc comme couleur préférée. "

Mme Edmond ajoute qu'outre le bouquet de la mariée et les boutonnières pour le marié, "ils demandent aussi des guirlandes de fleurs, des fleurs pour les cheveux, des bracelets, un gâteau de mariage et du champagne en haut de leur liste."

Mme Edmond a dit que la plupart du temps ses clients plantent aussi un petit cocotier, qui porte une plaque en bois avec leurs noms. Lors de futures visites, les couples visitent leurs arbres - un beau rappel d'une belle journée dans un beau pays.