Angola: Un professeur pour la rigueur dans les travaux de recherche

Luanda — Le professeur d'université Wilton Micolo a recommandé aux enseignants et étudiants une plus grande rigueur et de la recherche dans l'élaboration des travaux de fin de cours, afin ils soient publiés et contribuent au processus d'enseignement et d'apprentissage, servant ainsi de sources pour d'autres recherches.

L'enseignant parlait lundi à l'Angop, à propos du premier séminaire méthodologique sur l'élaboration de mémoires universitaire, qui aura lieu le 10 de ce mois, à Luanda, lequel aboutira au lancement de la WM - Consultation - Conseil Lda, institution angolaise dédiée à l'appui et suivi des étudiants dans l'élaboration des travaux de fin de cours.

Selon Wilton Micolo, il y a de plus en plus de difficultés dans l'élaboration des travaux de fin d'études, et il est donc impératif d'adopter des méthodologies, plus de rigueur et de suivi des étudiants afin de changer le cadre.

Il a déploré le fait que de nombreux travaux, défendus dans les établissements d'enseignement supérieur, sont confinés ou limités dans les institutions respectives, sans l'utilisation appropriée d'un public plus large.

Selon lui, l'amélioration de la qualité de ces travaux, depuis la collecte des informations, permettra leur publication dans des livres qui pourront être consommés par les générations à venir.

Quand un travail de recherche est correctement enrichi et observe les différentes normes, il y a plus de possibilités d'être publié et servir facilement à la recherche dans d'autres travaux liés au même sujet, et pas seulement, a dit le professeur d'université.

À propos de la WM - Consultation - Conseil Lda, il est proposé d'aider les étudiants de différentes universités à utiliser des méthodologies inclusives pour, à court terme, améliorer la capacité de recherche scientifique.

L'objectif principal de ce bureau du consultant est la fourniture d'un soutien académique, scientifique, technique et professionnel, pouvant être utilisé pour des entités individuelles ou collectives.

Dans ce contexte, Wilton Micolo a annoncé la réalisation de cinq séminaires méthodologiques, destinés à contribuer au changement du profil éducatif et sociopolitique.

Wilton Micolo dispense cours à l'Université technique d'Angola (UTANGA).