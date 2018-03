Tunisie: «Libérez les énergies tunisiennes»

C'est par cette métaphore empruntée que Bayrem Ben Amor, jeune entrepreneur, définit une startup. Mais plus concrètement, Haythem Mahouachi, directeur général d'une Sicar, la définit comme étant une jeune entreprise (moins de 8 ans d'existence), innovante et capable de croître très rapidement.

Dans son article 18, le projet de loi crée un fonds de garantie pour les startup. Grâce à lui, les startup, avec un capital détenu par des fonds d'investissement et qui ne parviennent pas à faire survivre leur modèle économique, peuvent décider d'une liquidation et récupérer 30% de l'investissement initial. Seule condition requise : que la liquidation se fasse à l'amiable.

Outre les incitations fiscales et les prises en charge par l'Etat d'un certain nombre de frais (dont les frais relatifs à l'enregistrement d'un brevet), le projet de loi permet aux innovateurs, salariés dans le public ou dans le privé, de bénéficier d'un congé sans solde, d'une année renouvelable, en vue de créer leur startup.

Et c'est justement là où réside «la révolution» promise par les auteurs du projet. «En Tunisie, aujourd'hui, si quelqu'un échoue dans son premier projet, sa vie est quasiment fichue, il ne peut plus accéder aux sources de financement pour retenter sa chance», résume Amine Chouaib, fondateur d'une startup spécialisée dans l'Internet des objets.

Selon le ministre des Technologies de l'information et de l'Économie numérique, Anouar Maârouf, le projet de loi qui, pour la première fois, reconnaît le statut particulier des startup, bénéficiera à 500 startup par an. «Pour le contribuable, cela coûtera deux fois rien, par contre, les startup créées peuvent réaliser des chiffres d'affaires astronomiques, il n'y a pas de limites !», explique Anouar Maârouf.

