Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-chinoise - 100 milliards de F CFA investis par la Chine

Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui sont dans leur 35ème année d'existence ont été célébrées le vendredi 02 mars 2018 dans un complexe hôtelier dans la commune de Cocody.

C'était en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire Daniel Kablan Duncan. La célébration de la coexistence pacifique entre ces deux pays est le reflet d'une volonté commune impulsée par les dirigeants. C'est l'analyse faite par son excellence Tang Weibin, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire.

« De même qu'un mariage de 35 ans est un mariage mature et stable, les relations sino-ivoiriennes ont non seulement résisté à l'épreuve du temps et celle des changements dans la situation internationale, elles se sont aussi et surtout renforcées durant les 35 années écoulées.

Les deux parties, fidèles aux principes de l'égalité, du bénéfice et du respect mutuel, sont devenues de bonnes amies, qui s'accordent de la sincérité et de la confiance mutuelle, et de bons partenaires qui œuvrent ensemble à la une coopération gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique ».

Dans le cadre de cette coopération gagnant-gagnant, le diplomate a relevé le volume des investissements faits par la Chine en Côte d'Ivoire.

« Les investissements faits par les entreprises chinoises en Côte d'Ivoire ont augmenté. Selon les statistiques incomplètes, le volume des investissements chinois à destination de la Côte d'Ivoire se chiffre à 200 millions de dollars américains (100 milliards FCFA) ».

Ces investissements, ajoutera Tang Weibin font de la Chine le 3ème partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. À ces investissements s'ajoutent des projets sociaux tel que le palais de la culture d'Abidjan et la maison des députés à Yamoussoukro.

Dans le cadre de la célébration du 35ème anniversaire sino-ivoirienne, le diplomate chinois a annoncé l'organisation de plusieurs festivités.

Il s'agit entre autres du lancement des timbres postaux commémoratifs, la semaine du cinéma chinois, le salon des produits chinois, le séminaire de coopération sino-africaine en matière d'investissement et de financement.

Marcel Amon Tanoh, ministre ivoirien des Affaires Etrangères a indiqué que la Coopération Sino-Ivoirienne « est suivie et appréciée à un très haut niveau de l'État ».

Selon lui, cette coopération « est un modèle de coopération sud-sud ». Il ajoutera que la célébration de cet anniversaire offre l'occasion pour les deux pays de faire le bilan de leur coopération et d'envisager de nouveaux horizons.