Cote d'Ivoire/Maroc: Ligue des champions - L'ASEC et WAC en conquérant à Ndola et Casablanca

On s'en souvient en 2016 en phase de poule de la Ligue des Champions, l'Asec avait dominé cette formation à domicile ( 3-1). Les jaune et noir sont dans cette dynamique de 2016.

Nous bossons donc de sorte à gérer cette pression. Si c'est fait et que nous restons disciplinés, c'est sûr que le résultat suivra», a confié le coach adjoint du WAC d'Abidjan, Kablan Marcelin sur le site du club. En tout état de cause, les poulains du président Abackar Koné bossent dur pour réaliser l'exploit.

Les Guêpes de Williamville qui sont à leur première expérience en Ligue des Champions devront se surpasser pour tenir tête au WAC de Casablanca, vainqueur de la C1 en 2017 et vainqueur de la super Coupe 2018. Au cours de ses 4 derniers matchs, les Rouge et Blanc de Casablanca sont restés invaincus toutes compétitions confondues.

L'Asec Mimosas et le WAC affronteront respectivement Zesco United FC et Wydad Athletic Club de Casablanca ( WAC) demain mercredi 7 mars 2018 dans le cadre du match aller des 16e de finales de la Ligue des Champions (C1).

