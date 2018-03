Mali: Projet d'électrification rurale - 10 milliards pour l'accès à l'énergie dans le cercle de Macina

C'est ce qui ressort lors du lancement des activités du projet d'énergie solaire pour le développement rural. Cette activité technique s'est déroulée à Bamako, sous la présidence du ministre de l'Energie et de l'Eau, Malick Alhousseïni, en présence des représentants des partenaires techniques et financiers.

Selon les initiateurs du projet, de manière progressive et méthodique, le ministère en charge de l'énergie et de l'Eau soulage les populations. D'un montant global de 17,06 millions de dollars américains, soit environ 10 milliards de FCFA, pour une durée de 3 ans, ce projet d'électrification concerne 24 villages du cercle de Macina.

Le projet s'articule autour de deux composantes, à savoir: la réalisation de deux centrales solaires à Sarro et à Saye dans le cercle de Macina et le développement des capacités de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification (Amader), en charge de l'exécution du projet.

Faut-il le préciser, ce gigantesque travail entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgences sociales d'accès à l'énergie.

Il envisage de relever le taux d'accès à l'énergie par un vaste programme d'installation de sources de production d'énergies renouvelables, y compris l'hybridation des installations thermiques existantes pour rehausser la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays.

Pour la période 2017-2020, le ministère de l'Energie et de l'Eau s'évertue à faciliter l'accès physique et financier des populations à l'énergie, notamment dans les zones semi-urbaines et rurales.

Projet d'investissement, le Pesdr contribue aux efforts du gouvernement du Mali dans sa politique de desserte en électricité dans l'ensemble du pays, pour une croissance économique globale.

Sa réalisation permettra d'électrifier 24 villages du cercle de Macina, repartis entre les communes de Saloba (13 localités), de Sana (10 localités) et de Matomo (01 localité).