Cote d'Ivoire: Dicko Mohamed - « Evitons les divagations des animaux qui sont sources de problèmes »

Le président de la société coopérative des éleveurs de la région du Bélier Dicko Mohamed a eu une rencontre avec ses pairs le dimanche 04 Mars dernier dans un grand restaurant de la place.

Il s'agissait pour lui de faire le point des échanges que les responsables des agriculteurs et des éleveurs ont eus avec le préfet de région de Toumodi Kpan Dro Joseph.

« Les autorités, les chefs de village, et tous ceux qui étaient présents à cette réunion ont convenu que les causes profondes de ce malaise entre les agriculteurs et les éleveurs sont essentiellement les installations abusives, les dégâts de cultures, l'abattage des bœufs, et la difficile cohabitation.

Mes frères éleveurs, il faut que nous nous ressaisissions et évitions les divagations des animaux qui sont sources de problèmes.

On se souvient encore de ce qui s'est passé à Bouna, à Niakara, et aussi au Nigeria. Nous ne voulons pas en arriver à cette extrémité où on déplore des pertes en vies humaines ».

Par ailleurs, Dicko Mohamed a rappelé sa participation au colloque international sur le pastoralisme à Bobo-Dioulasso du 26 au 27 Mai 2017 dont le thème était « Pour un pastoralisme apaisé entre éleveurs et agriculteurs » avant de déclarer à ses pairs : « Fort de cette expérience, nous avons proposé aux autorités la réglementation de la procédure d'installation (volonté de la communauté villageoise), pour les installations anarchiques, il faut saisir la société coopérative ou la direction régionale des ressources animales et halieutiques, et lutter contre les intermédiaires. »

Pour finir, comme recommandation, il a exigé le recensement de tous les éleveurs. « Cela va nous permettre au moins de savoir qui est transhumant et qui est éleveur résident. »