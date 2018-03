Tunisie: Cyrine Hamza-Chérif met en lumière l'artisanat tunisien

sceptique mais ambitieuse, Cyrine Hamza espère alors redorer le blason du savoir-faire tunisien à l'étranger : «Je voudrais exporter à l'étranger certains produits. Il y a énormément d'artisans qui font des choses superbes et ces métiers se perdent de plus en plus».

Avec mon concept store, c'est aussi une manière de faire travailler les artisans au maximum. Au salon Maison et Objet, l'année dernière à Paris, j'ai été très déçue du stand tunisien. Les gens ne viennent pas et les créations ne sont pas du tout mises en valeur. C'est là, où l'Etat devrait faire beaucoup plus d'efforts».

Elyssa Artisanat a, cependant, une résonance particulière pour elle : «Je suis passionnée et ça me prend énormément de temps, j'ai dû délaisser un peu mes autres activités. Mais j'adore être au contact des artisans tous les jours».

