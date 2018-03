Tunisie: Le temps de l'escalade !

Nouveau projet de statuts

Le grand perdant de cette assemblée est, à notre avis, le comité qui a travaillé des mois sur le projet des statuts. Un projet ambigu et qui a donné trop de pouvoir aux comités et aux anciens présidents et parrains pour intervenir quand ils veulent et selon des textes flasques et ouverts auprès du comité élu. Cette commission a été remise à l'ordre par les adhérents qui ont rejeté en toute liberté ce projet et ont appelé à le réviser pour ne pas empêcher beaucoup de personnes à participer aux élections et postuler à différents postes de responsabilités. Le 1er mai sera la nouvelle date de voter un projet révisé.

Alors, ce seront les mêmes personnes qui vont le changer, où est-ce que de nouveaux juristes et responsables vont débarquer ? Pour les élections, c'est prévu pour le 20 ou le 27 mai, mais cela dépendra de l'approbation des nouveaux statuts qui vont accorder des attributions au nouveau président et son comité. Le dernier délai de dépôt des candidatures est le 5 mai. Mais l'assemblée du 1er mai rejette encore une fois le projet de statuts? Dans ce cas, les délais vont être décalés, car les élections vont se dérouler selon les nouveaux statuts.

Le CA passe par une période sensible, le comité provisoire va encore gérer le club pendant trois mois. Et on sait tous que ce comité est parrainé par Hammadi Bousbii , les ex-présidents et dirigeants qui l'accompagnent dans tout ce qu'il fait. Les coulisses parlent d'une course contre la montre entre les fameux clans du passé qui veulent, chacun, rebondir et revenir au CA. Ce comité provisoire n'a franchement aucun poids financier, surtout pour décider des grands choix de l'avenir. Il a réussi à sauver l'équipe de football avec un miracle sportif de Kamel Kolsi et Bertrand Marchand. Pour le reste , et même si l'héritage de Riahi est très nuisible, c'est très discutable, surtout au niveau du sponsoring et des campagnes de financement participatif, sans parler du handball et du basket-ball.