Tunisie: Un projet colossal pour intégrer le numérique

Le système éducatif tunisien a réussi dans une certaine mesurwe à élargir l'accès à l'éducation pour les Tunisiens, et ce, à la faveur des multiples établissements scolaires répartis à travers le pays. Cependant, le secteur souffre de plusieurs problématiques, notamment celles liées à l'infrastructure de base et à l'encadrement administratif et pédagogique. On a constaté aussi une hésitation des élèves au sujet de l'orientation scolaire et particulièrement dans les branches scientifiques et techniques qui connaissent une grande insuffisance des élèves orientés.

Faible intégration des technologies

On a enregistré, de même, une faiblesse prononcée au niveau de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et l'éducation. Plusieurs équipements et matériel sont indisponibles dans plus d'un établissement. A cela s'ajoutent l'insuffisance de la formation de certains enseignants et l'absence d'une conception stratégique générale dans ce domaine délicat. Le système éducatif trouve des difficultés --notamment au niveau du cycle préparatoire-- pour la concrétisation de l'obligation de l'enseignement et l'interdiction de l'abandon précoce des études des élèves dont certains vivent des conditions économiques et sociales précaires.

D'où la décision des pouvoirs publics d'assurer la coordination entre tous les intervenants dans le système éducatif en vue de préparer les compétences capables de satisfaire aux besoins du monde du travail. Au cours du plan de développement 2016-2020, des efforts sont déployés pour améliorer la qualité du système éducatif et diversifier les cursus. Il s'agit aussi d'agir au niveau des enseignants pour améliorer leur professionnalisme. Les apprenants doivent avoir la capacité de discernement, d'analyse et d'initiative en comptant sur leurs propres ressources pour apprendre d'une façon continue. Les diplômés doivent bien s'adapter au marché de l'emploi et satisfaire aux besoins de l'économie en tenant compte des changements locaux et mondiaux.

Répondre aux besoins du marché

A noter que le plan stratégique de l'éducation pour la période 2016-2020 s'articule autour de neuf axes de base. Il s'agit de réaliser le principe de l'égalité des chances entre filles et garçons, de revoir la carte scolaire, de développer les compétences, d'améliorer les connaissances des apprenants et d'unifier les matières enseignées, de peaufiner la vie scolaire, de restructurer l'enseignement préparatoire et secondaire. Il s'agit aussi de faire face à l'échec scolaire et l'abandon des études, d'intégrer les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et l'enseignement, la direction et la gestion, de consacrer les principes de la bonne gouvernance dans le système éducatif.

Le projet prévu vise essentiellement à améliorer les capacités techniques et technologiques au sein du système éducatif en Tunisie en vue de réaliser l'égalité des chances et la qualité. Ainsi, les méthodes de l'enseignement scientifique, technique et technologique seront revues en vue d'améliorer l'employabilité. L'infrastructure de base sera consolidée, alors que les équipements nécessaires seront disponibles dans tous les établissements. Le projet en question constitue un axe fondamental dans la réussite de l'opération de mise à niveau globale qui fait partie de la stratégie sectorielle 2016-2020.